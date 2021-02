Der Abwehrchef verlängerte seinen Ende der Saison auslaufenden Kontrakt beim Tabellendritten und Überraschungsteam um ein weiteres Jahr bis 2022. Sportchef Andy Müller-Papra sagte: "Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns mit Stefan über eine Vertragsverlängerung einig geworden sind. Beeindruckend ist, wie sich Stefan in den Jahren stets weiterentwickelt. Mit seinen 35 Jahren gehört Stefan noch längst nicht zum alten Eisen, sondern ist jemand, der sich für nichts zu schade ist – auf und neben dem Platz. Er ist in der aktuellen Verfassung nicht wegzudenken, daher ist die Verlängerung die logische Konsequenz."

Der Kapitän zeigt auf, wo die weitere Reise hingehen soll: „Ich freue mich auf eine weitere Saison in einem tollen Team und bin guten Mutes, dass wir an die Leistungen aus diesem Jahr anknüpfen können. Es wird wieder eine enorme Kraftanstrengung, aber gemeinsam mit unseren überragenden Fans werden wir unsere Ziele erreichen.“



Karau wurde im "Leutzscher Holz" ausgebildet und kehrte über die Stationen FC Eilenburg und VfL Halle 96 Mitte 2014 zur BSG Chemie Leipzig zurück. Er ist damit einer beiden dienstältesten Spieler unseres Vereines. Für die BSG Chemie Leipzig stand er bislang in 187 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei 3 Treffer.