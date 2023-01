Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat die Verträge von Simran Dhaliwal und Tom Gründling ausgelöst. Dhaliwal zieht es zu Liga-Konkurrent Germania Halberstadt. Gründling, der aus der eigenen Jugend kommt, will sein Augenmerk auf sein Studium legen.

"Wir wollen beiden keine Steine in den Weg legen und haben deshalb einer Vertragsbeendigung zugestimmt", erklärte Daniel Heinze aus der Sportlichen Leitung. Gründling gehörte seit dem Sommer 2021 offiziell zum Kader der 1. Herrenmannschaft und stand insgesamt nur vier Mal für die Erste auf dem Platz. "Wir sind immer noch völlig von seinem fußballerischen Können überzeugt, doch durch einen weiteren Studiengang, den er aufgenommen hat, ist es zeitlich sehr schwierig für ihn", so Heinze.

Dhaliwal verlässt die Leutzscher nach zwei Jahren wieder. Er war im Januar 2021 aus Nordhausen zu Chemie gewechselt und kam in seiner ersten Saison auf sieben Einsätze. Zuletzt spielte der 22-Jährige in den Planungen von Miroslav Jagatic aber keine Rolle. Dhaliwal versucht nun in Halberstadt sein Glück.