Interessant auch: Sowohl Stanley Ratifo als auch Manuel Wajer gehören bis dato nicht zu den Abgängen. Ratifo, mit zehn Toren und vier Vorlagen in der verkorksten Saison 2024/25 die offensive Lebensversicherung der BSG, hat noch einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag. Urgestein und Rekordspieler (271 Einsätze) Wajer, seit 2015 im Verein, scheint also auch in der neuen Spielzeit eine Zukunft in Grün-Weiß zu haben.