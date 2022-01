Regionalliga Chemie Leipzig verlängert auch mit Alexander Bury

"Chemie ist mein Zuhause", betonte der 30-Jährige in einer offiziellen Vereinsmitteilung und ergänzte: "Ich bin unglaublich stolz, mindestens zwei weitere Jahre den positiven Weg des Vereins mitzugehen. Es gibt so viele Dinge, die gerade im Alfred-Kunze-Sportpark passieren. Das alles mitzuerleben und einen kleinen Beitrag dabei zu leisten, ist schon etwas Besonderes für mich."



Uwe Thomas aus der sportlichen Leitung der BSG lobte Bury als "Unterschiedsspieler", der nicht "aus der Mannschaft wegzudenken" sei. Durch seine Ballsicherheit, Übersicht und Spielwitz kann er unsere Spielideen in zentralen Position gut lenken, strukturieren und an sich reißen."