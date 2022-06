"Er ist ein absoluter Wunschspieler, um den hart gekämpft wurde", betonte Daniel Heinze aus der sportlichen Leitung der Grün-Weißen und meinte: "Manassé ist ein vielseitiger und kopfballstarker Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar ist. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Physis sehen wir 'Mannes' Stärken vor allem im offensiven Bereich." Eshele könne "die Bälle gut fest machen und beherrscht das schnelle offensive Umschaltspiel", so Heinze.



Für Fürstenwalde bestritt der 23-Jährige in der Abstiegssaison 35 von 38 möglichen Regionalligapartien. Ihm gelangen sechs Tore – darunter der Siegtreffer am letzten Spieltag gegen Jena – und vier Assists. Eshele wurde im Verlauf der Spielzeit sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs und im Angriffszentrum eingesetzt. Eshele kann trotz seines noch jungen Alters bereits auf eine beachtliche Anzahl an Karrierestationen zurückblicken – unter anderen beim FSV Mainz 05, 1. FC Kaiserslautern, bei Darmstadt 98, dem FSV Frankfurt und TSV Havelse. Bei Chemie übernimmt er die Rückennummer 14 von Stephane Mvibudulu, der das Leutzscher Holz nach zwei Jahren verlassen hat.