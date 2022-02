Ausgebildet wurde der gebürtige Münchner bei 1860 München und der Spielvereiningung Unterhaching: "Nach über zwei Jahren im Ausland freue ich mich, wieder in Deutschland zu sein. Mit Chemie hab ich eine neue und aufregende Herausforderung gefunden. Ich freue mich jetzt schon auf das erste Spiel im Chemie-Trikot und vor allem auf das erste Spiel im Stadion", so Osmanoski. Uwe Thomas (Sportliche Leitung der BSG) fügte hinzu: "Mit seinem Talent, der guten Ausbildung in Unterhaching und der Erfahrung aus 70 Spielen als Profi in Nordmazedonien sind wir stolz, Anes nun in unseren Reihen zu wissen. Er wird uns im zentralen Mittelfeld deutlich verstärken."