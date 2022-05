"Janik ist absolut mannschaftsdienlich und wird mit seiner positiven Art unser Team nicht nur sportlich bereichern. Rückhalt ist wahnsinnig wichtig, daher ist es perfekt, dass Janiks Wurzeln hier in der Region liegen und er mit seiner kleinen Familie schon eine Wohnung in Leipzig bezogen hat“, erklärte Uwe Thomas, Mitglieder Sportlichen Leistung der BSG. Mäder, der in Borna in der Nähe von Leipzig geboren wurde, hatte bereits in der C-Jugend einmal ein Jahr in Leutzsch beim damaligen FC Sachsen Leipzig gespielt. Danach zog es ihn zu RB Leipzig II, den ZFC Meuselwitz, den FSV Zwickau und zuletzt seit 2020 zu Energie Cottbus. Dort lehnte er ein neues Vertragsangebot aus familiären Gründen ab. Insgesamt bringt es Mäder auf 112 Regionalliga-Einsätze, für Zwickau stand er auch 14 Mal in der 3. Liga auf dem Platz.