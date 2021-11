Somit finden die verbleibenden Heimspiele des Jahres gegen Energie Cottbus (27. November), Eilenburg (4. Dezember) und Meuselwitz (19. Dezember) vor leeren Rängen statt. Da in Sachsen aufgrund der angespannten Corona-Lage vorerst keine Zuschauer zugelassen sind , hatten die Leutzscher auf eine Verlegung der Partien im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark ins nächste Jahr gepocht.

In der Begründung des NOFV heißt es, die Entscheidung sei unter "Abwägung aller Vor- und Nachteile für die BSG Chemie Leipzig" im Speziellen wie auch den "Gesamtspielbetrieb der Vereine der Regionalliga" im Allgemeinen getroffen worden. Zugleich verwies der Verband darauf, dass eine Stattgabe der Anträge von Verbandsseite "gleichgelagerten Anträge[n] weitere[r] Vereine der Regionalliga" Tür und Tor öffnen würde und man in der Konsequenz "den Spielbetrieb sofort einstellen könnte."

Der NOFV hatte sich am Mittwoch entschieden, den Spielbetrieb in der Regionalliga trotz steigender Corona-Zahlen vorerst fortzusetzen. In den Amateurspielklassen finden bis Ende des Jahres hingegen keine Spiele mehr statt. Die Entscheidung des Verbandes hatte unter den Vereinen der Regionalliga Kritik und Zustimmung hervorgerufen.