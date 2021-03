Es werde Licht: Bei der BSG Chemie Leipzig arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an der Umsetzung zum Bau einer Flutlichtanlage im Alfred-Kunze-Sportpark. Die ist nötig, um in der kommenden Saison die Spielberechtigung in der Regionalliga Nordost zu erhalten.

Doch der Termin ist bei allem Engagement nicht zu stemmen, was handfeste Gründe hat. Bisher ist der Nordostdeutsche Fußballverband den Leutzschern mit einer Sondergenehmigung entgegengekommen. Anfang Februar dieses Jahres hatten sich BSG-Vertreter bereits mit NOFV-Präsident Herrmann Winkler und dem Spielausschuss-Vorsitzenden Uwe Dietrich zusammengesetzt, um an einer Problemlösung zu arbeiten. Wie Chemies Mediensprecher René Jacobi dem MDR sagte, gibt es nunmehr einen konkreten Termin für eine weitere Besprechung zum Thema "Flutlicht". Mitte März werden sich Heiko Rosenthal, Bürgermeister der Stadt Leipzig für Umwelt, Ordnung und Sport, NOFV-Präsident Winkler und BSG-Vorstandsvorsitzender Frank Kühne dazu austauschen.

"Unsere Lage ist mit Berlin in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar", meinte René Jacobi. Dem Berliner AK, der seit fast zehn Jahren in der vierten Liga spielt, droht nach einer Ausnahmegenehmigung zuletzt für das Poststadion ohne Flutlicht und einer weiteren Gnadenfrist die Lizenz-Verweigerung durch den NOFV.

Anders sieht es bei Chemie Leipzig aus. Die Grün-Weißen sind Pächter des Areals im Leutzscher Holz, Eigentümer ist die Stadt. Zudem liegt das Gelände in einem Naturschutzgebiet, was spezielle Prüfungen und Genehmigungen erfordert. Nach dem positiven Bescheid zur Bauvoranfrage im Herbst 2020 soll die Beantragung der Baugenehmigung im April erfolgen. Wie René Jacobi einschätzte, könnte die Flutlicht-Anlage nach dem Nehmen aller Hürden im Sommer 2022 fertiggestellt sein: "Mindestens 500.000 Euro sind dafür notwendig."

Flutlicht-Premiere in Leutzsch am 30. Oktober 2018 beim DFB-Pokalspiel zwischen Chemie Leipzig und dem SC Paderborn. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Aktuell würden die Leutzscher im Ligabetrieb, so denn ein Flutlicht-Spiel ansteht, eine mobile Anlage in Erwägung ziehen. Als Ausweichstadion stellte die Betriebssportgemeinschaft einen Antrag auf Sondergenehmigung für das "Stadion am Bad" in Markranstädt. Dort gibt es eine Flutlichtanlage, deren Leuchtkraft den Viertliga-Ansprüchen genügt. Letztendlich muss aber der Verband entscheiden – und da ist man in Leutzsch guter Hoffnung auf einen positiven Bescheid.