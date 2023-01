Vor dem letzten Hinrunden-Spieltag, der aufgrund des Wintereinbruchs vor Weihnachten ins neue Jahr verschoben wurde, steht Chemie in der Tabelle auf einem beachtlichen sechsten Platz. Von 14 Saisonspielen haben die Grün-Weißen acht gewonnen. Zwei Testspiele stehen während der Vorbereitung auf dem Programm: am 7. Januar gegen den Bischofswerdaer FV und am 14. Januar gegen den SC Freital. Beide Vereine spielen in der Oberliga.