Knapp einen Monat vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison steht die BSG Chemie Leipzig vor einem gewaltigen Problem. Aktuell ist nicht klar, wo die Grün-Weißen ihre Heimspiele austragen können. Denn der altehrwürdige Alfred-Kunze-Sportpark hat in seinem aktuellen Zustand keine Zulassung für die neue Saison erhalten. Die Spielstätte im Leutzscher Holz hat kein Flutlicht, welches aber vom NOFV gefordert wird.

Wo soll Chemie Leipzig also spielen? Eine mögliche Spielstätte wäre das Stadion am Bad in Markranstädt, das über eine entsprechende Anlage verfügt. Das scheint aber für die Chemiker keine Option zu sein, wie der BSG-Vorstandsvorsitzende Frank Kühne "Sport im Osten" erklärte: "Wir müssen jetzt mit der Situation leben und Geld in die Hand nehmen. Eine andere Chance haben wir ja nicht."

So will der Verein ein mobiles Flutlicht im AKS aufstellen lassen, wie schon zum DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den SC Paderborn vor etwas mehr als zwei Jahren. Damals wurde eine mobile Anlage aus England rangekarrt. Ähnlich soll es auch diesmal laufen, nur das die Anlage dann die ganze Saison stehen bleiben wird. Die Kosten dafür schätzt Kühne auf 70.000 bis 100.000 Euro für die Spielzeit. Ein festes Flutlicht soll bereits seit längerem gebaut werden. Allerdings stockt das Vorhaben aktuell. Laut BSG sei frühestens 2022 mit dieser Variante zu rechnen.

Zudem gab es bereits am Nachmittag eine Personalentscheidung beim NOFV: Elfie Wutke ist neue Vizepräsidentin und damit erste Frau in einer Führungsposition in einem der fünf deutschen Regionalverbände. Die 49-Jährige wurde am Freitag bei einer NOFV-Präsidiumssitzung in Rangsdorf in das Amt gewählt, das durch die Wahl des bisherigen Vizepräsidenten Hermann Winkler zum NOFV-Präsidenten vakant war.