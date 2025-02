Zu allem Überfluss brodelt es einmal mehr hinter den Kulissen. Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres eine Personalrochade in der Führungsetage auf die nächste folgte, sorgen nun drei Spieler der Regionalliga-Mannschaft für Gesprächsstoff. "Stanley Ratifo, Dennis Mast und Florian Brügmann werden in ihrer Freizeit an einer bekannten Streetsoccer-Liga teilnehmen, die im März beginnt", teilte Chemie am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Großes Interesse an Baller League

So weit, so gut. Ratifo, Mast und Brügmann wären nicht die ersten Kicker aus der vierten Liga, die an der Baller League teilnehmen. Die deutsche Hallenfußball-Liga wurde 2024 von den 2014-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels in Zusammenarbeit mit anderen prominenten Fußballern, Künstlern und Streamern gegründet und erfreut sich vor allem bei jüngeren Leuten großer Beliebtheit. Bildrechte: xEibner-Pressefoto/BahhoxKarax EP_BKA

Mit solch einer Teilnahme geht gleichzeitig aber auch eine Mehrbelastung und ein entsprechend höheres Verletzungsrisiko einher, was wiederum die Stammvereine in letzter Konsequenz ausbaden müssen. Erste Amateurklubs untersagten ihren Spielern bereits die Teilnahme oder setzten sie - wie der fünftklassige FV Bonn-Endenich - glatt vor die Tür.

BSG-Interimstrainer Bergner: "Chemie hat absolute Priorität"

Soweit ist es bei Chemie noch nicht gekommen. Zumal Ratifo, Mast und Brügmann zum Stammpersonal gehören. Der Fokus des Trios soll auch zukünftig klar auf der BSG liegen. "Wir sind uns einig, dass Chemie absolute Priorität hat, die Jungs sind sich der sportlichen Situation bewusst", unterstrich Interimstrainer David Bergner. Zuvor waren die Spieler aktiv auf den Verein zugekommen und hatten "ihren Wunsch, dort mitzuspielen, transparent kommuniziert."

Jeder mögliche Einsatz wird mit uns abgestimmt und letztlich von uns festgelegt. David Bergner Interimstrainer Chemie Leipzig

Bergner versicherte zudem, dass das Trio trotz seiner Teilnahme an der Baller League "keine Trainingseinheit bei uns versäumen" werde, "jeder mögliche Einsatz wird mit uns abgestimmt und letztlich von uns festgelegt. Dies gilt umso mehr angesichts der kommenden, für uns sehr wichtigen englischen Wochen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kritik aus der Fanszene