Never change a winning team: Chemie-Trainer Miroslav Jagatic nahm im Gegensatz zum 3:1 bei Tennis Borussia in der Startaufstellung nur eine Veränderung vor: Für den verletzten Benjamin Boltze spielte Philipp Wendt von Anfang an.

Die jungen Berliner hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und forcierten sofort das Tempo. Die Leutzscher konnten sich wahrlich keine Auszeit leisten und hatten in der Anfangsphase durchaus Glück, dass sie nicht ins Hintertreffen gerieten. Baak in der achten Minute und Kiprit wenig später hatten ihre Möglichkeiten, beförderten das Spielgerät aber am Chemie-Kasten vorbei. BSG-Schlussmann Bellot brauchte nicht einzugreifen. In der Folge hatte Bellot gar nicht so viel zu tun, weil größtenteils seine Vorderleute alles abräumten.



Hertha machte das Spiel, wirkte aber immer genervter, weil Chemie konsequent hinten stand. Bis auf wenige Konter. Kurz vor der Pause hatten die Grün-Weißen die Möglichkeit zum 1:0. Letztlich war der Abschluss von Petracek nach Sololauf aber zu harmlos.