Regionalliga Torwart Bellot verlängert bei Chemie Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig kann für weitere zwei Jahre auf die Dienste von Torwart Benjamin Bellot bauen. Wie der Verein am Montag (24.01.) mitteilte, wurde der Vertrag des 31-Jährigen bis 2024 verlängert.

Für den Verein bedeutet der neue Vertrag eines Leistungsträgers vor allem Konstanz auf der Torhüter-Position: "Benny ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Planungen. Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seinem fußballerischen Können ist er ein wertvoller Rückhalt für uns", so Daniel Heinze, Mitglied der sportlichen Leitung des Vereins.

Für Chemies Stammkeeper war es auch eine Entscheidung mit Perspektive: "Hier in Leutzsch entsteht etwas. Die Frauen und Männer im Verein stecken unglaublich viel Herzblut in die tägliche Arbeit und dazu möchte ich auch meinen Beitrag leisten, um den Verein für die Zukunft weiterzuentwickeln", so Bellot, der gebürtiger Leipziger ist.