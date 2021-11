Keßler war erst im Sommer 2021 aus der U19 von Zweitligist Erzgebirge Aue nach Leutzsch gewechselt und hat sich längst als Stammspieler in der Innenverteidigung festgesetzt. Seit dem 2. Spieltag stand der 19-Jährige durchweg in allen 18 BSG-Regionalligapartien in der Anfangsformation von Cheftrainer Miroslav Jagatic und wurde lediglich einmal ausgewechselt – am vergangenen Samstag beim 1:2 daheim gegen Energie Cottbus.



"Er hat sich mit viel Fleiß und Ehrgeiz schnell etablieren können. Daher sind wir über die Verlängerung sehr froh", sagte Chemies Sportlicher Leiter Andy Müller-Papra. Keßler selbst musste für seine Entscheidung nicht lange überlegen: "Die Frage ist eher, warum hätte ich nicht verlängern sollen? Ich glaube, jeder sieht, wie sehr ich mich hier im Verein und im Umfeld wohl fühle."