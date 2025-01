Kaymaz ist sich zudem sicher, dass die BSG in der Rückrunde nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. "Wir können den Turnaround schaffen. In der Mannschaft steckt mehr Qualität." Chemie hatte vor der Winterpause in der Regionalliga drei Spiele in Serie verloren und nur eins von sechs Spielen gewonnen, war auf Rang 14 abgerutscht.