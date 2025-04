Schon beim 4:0-Knotenlöser am Ostermontag gegen Viktoria Berlin stand Mast nicht im Kader von Trainer Adrian Alipour. Offizielle Angaben zur Trennung machte Chemie zwar nicht, der Grund dürfte aber auf der Hand liegen. Mast spielt seit diesem Jahr in der Baller League für das Max-Kruse-Team "Hollywood United" - so auch am Ostermontag. Während die BSG also enorm wichtige drei Punkte gegen den Abstieg sammelte, kickte Mast am Abend in der vor allem bei jungen Leute populären Streetsoccer-Liga.