Dann aber ging der BAK mit der ersten gelungenen Kombination in Führung: Tolcay Cigerci verwandelte eine Flanke von der rechten Seite per Kopf zum 1:0 (24.). In der Folge kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne aber entscheidend nachzusetzen. Chemie hatte jedoch ebenfalls Probleme, auf den Rückstand zu antworten. So entwickelte sich bis zur Pause eine eher mäßige Partie mit wenigen Höhepunkten.