Und so kommt der langfristige Ausfall von Brügmann zur Unzeit, bereits am kommenden Sonntag geht es für die Leipziger zum Nachholer nach Halberstadt. Dort trifft die BSG auf ein Team, welches seit vielen Wochen einem Erfolg hinterherläuft. Zudem ist Trainer Benjamin Duda zum Berliner AK abgewandert. Doch mit Andreas Petersen steht ein Altbekannter wieder an der Linie. "So einen erfahrenen Mann brauchst du in dieser Phase. Der kann die verunsicherte Mannschaft auffangen. Das macht es für uns nicht einfacher"; so Jagatic.