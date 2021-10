Vorstandsmitglied Dirk Skoruppa sagte: "Das ist ein ganz wichtiger Erfolg, vielen Dank an die Stadt, die hier wirklich in kürzester Zeit geliefert hat. Mit Erteilung des Baurechtes können wir jetzt mit dem Abwicklungsablauf beginnen und Aufträge erteilen." Nun könne das Flutlicht wie geplant errichtet und spätestens zur neuen Saison in Betrieb genommen werden. "Fantastisch! Vor allem deshalb, weil es ein Bekenntnis für Fußball in Leipzig-Leutzsch ist und einmal mehr beweist, dass aus ein paar Köpfen voll verrückter Ideen tatsächlich Großes entstehen kann. Irgendwie also auch Sinnbild für unseren besonderen Verein", sagt Stefan Langer, der gemeinsam mit der Fanszene maßgeblich an der Finanzierung des Bauwerkes beteiligt war. Erinnert sei an die vielen Flutlicht-Spiele, die Geld in die Kassen spülten.

