Die sechs Masten von 15 bis 17 Meter Höhe werden auf dreieinhalb Tonnen schweren Sockeln installiert, die im vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern am Spielfeldrand stehen. Dafür steht ein 300-Tonnen-Kran bereit, der die massiven Teilstücke quer über das Stadion hebt. Zudem muss die gesamte Elektronik neu montiert werden, da diese für den Transport abgebaut wurde.

Seit Wochen ist der Aufbau der Anlage bei Chemie Leipzig das bestimmende Thema. Ende Juni hatte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) der BSG die Ausnahmegenehmigung für den Alfred-Kunze-Sportpark entzogen. Bis zum 20. Juli bekam der Verein eine Frist, um eine geeignetes Stadion zu stellen. Der NOFV zeigte sich mit dem Baufortschritt zufrieden. Man werde jetzt nicht auf den einen Tag schauen. Wichtig sei, dass die Anlage am 28. Juli betriebsbereit ist.

Ein Kran hievt die Einzelteile in das Innere des Alfred-Kunze-Sportparks. Bildrechte: MDR/Steffen Reichert

Zum Saisonstart tritt die BSG am kommenden Sonntag zunächst beim FC Eilenburg an. Das erste Heimspiel steht dann am 28. Juli um 19 Uhr auf dem Programm. Dann dürfte das neue Flutlicht im Duell gegen Germania Halberstadt seine Premiere feiern.