Der Frust auf den Nordostdeutschen-Fußballverband ist bei Regionalligist Chemie Leipzig immer noch groß. "Es ist unfassbar", schimpft Vorstandsvorsitzender Frank Kühne über die kürzlich erfolgte Verbandsentscheidung, dass die Leutzscher bis zum 20. Juli Flutlicht im Stadion aufgebaut haben müssen: "Bei mir steigt die Wut", so Kühne. Für Vorstandssprecher Dirk Skoruppa ist es "einfach ein Skandal" und "verbranntes Geld".

Flutlicht-Liefertermin am 13. Juli

Dennoch konnten die beiden Vertreter des Regionalligisten in einem Pressegespräch am Mittwoch (30. Juni 2020) konkrete Zahlen zum Erstrahlen des Flutlichtes in Leutzsch liefern. "Wir sind dabei, bis 20. Juli die geforderte Ligatauglichkeit nachzuweisen. Wir haben das Flutlicht beauftragt. Als Liefertermin ist der 13. Juli anvisiert", so Kühne. Skoruppa ergänzt: "Die Stadt hat uns alle erdenkliche Unterstützung zugesagt, damit das bei allen Ämtern mit Priorität eins behandelt wird."

Schwierigkeiten durch Quarantäneregeln?

So der Plan der Chemiker. Ob der eingehalten werden kann? Lieferung und Genehmigung sind zwei Unwägbarkeiten. Schließlich kommt die 100.000 Euro teure Anlage aus Liverpool und damit aus England, wo die Delta-Variante des Coronaviruses gerade die Inzidenzen in die Höhe treibt. "Es werden auch englische Monteure herkommen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, was Einreise- und Quarantänebestimmungen betrifft", skizziert Skoruppa, und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Intern haben wir gesagt: Zur Not bauen wir das alleine auf."

Schwierigkeiten im Genehmigungsverfahren?

Bleibt die Frage, ob die Stadt bis 20. Juli die für den Aufbau nötigen Genehmigungen erteilt, schließlich wird die Anlage in einem Vogel- und Naturschutzgebiet errichtet. "Wir haben eine Sondergenehmigung bei der Stadt Leipzig zur Aufstellung der Flutlichtanlage gestellt", erklärt Kühne. "Die Drähte laufen seit dem Wochenende heiß", so Skoruppa. "Das ist ein Verfahren, das normalerweise vier bis sechs Wochen dauert. Und wir müssen das jetzt in zwei Wochen hinkriegen. Das wird alle unsere Kraft fordern." Letztlich sei man aber im Zweifelsfall auf Kulanz beim NOFV angewiesen: "Wenn irgendwo ein Papierchen fehlt, haben wir die Hoffnung, dass uns diese Toleranz nach dem aus unserer Sicht stattgefundenen Skandal gewährt wird."

Leipziger Politiker schießen gegen den NOFV

Einige Politiker der Stadt Leipzig haben sich mittlerweile solidarisch mit den Leutzschern erklärt. "Wir haben den Eindruck, dass die BSG Chemie Leipzig zum Spielball der unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Mitgliedverbände im NOFV geworden ist", heißt es in einer am Mittwoch (30. Juni 2021) veröffentlichten Erklärung der sportpolitischen Sprecher der Fraktionen SPD, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, CDU und Freibeuter. In der Erklärung wird der Verband für die Unverhältnismäßigkeit seiner Entscheidung kritisiert: "Es entsteht der Eindruck als ob es für den NOFV keine Pandemie gibt und gegeben hat." Die Politiker zeigen sich aber überzeugt davon, "dass Flutlicht in wenigen Wochen steht und damit der Start in die neue Saison gelingt."

Vorwurf: Verband ist vor Berliner Vereinen eingeknickt

Die wahrgenommene Ungerechtigkeit von Verbandsseite sitzt bei den Chemikern aber noch tief. Kühne beschreibt, dass es im Vorfeld der NOFV-Entscheidung zum Leutzscher Flutlicht vom vergangenen Freitag (25. Juni 2021) immer wieder Gespräche mit dem Verband gegeben hätte. "Uns wurde die ganze Zeit suggeriert, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Das ist so scheinheilig", schimpft Kühne. Letztlich habe es beim Gespräch mit dem Verband keinen Handlungsspielraum gegeben. Weder über ein mögliches Ausweichstadion in Markranstädt noch über Fristen. Der Vorwurf Kühnes: Der NOFV sei vor zwei Berliner Vereinen eingeknickt. "Der Verband fürchtet einen Rechtsstreit, falls bei uns eine andere Lösung gefunden wird."

"Wir prüfen Regressansprüche"

Einen Rechtsstreit strebt nun Chemie an. Die bereits erfolgte Ankündigung, rechtliche Schritte zu prüfen, konkretisierte Skoruppa: "Wir prüfen Regressansprüche. In erster Linie geht es uns um Thema Pandemie, die vergangenen zwei Spielzeiten haben nur zur Hälfte und teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Wir wollen aber auch an den Punkten ansetzen, wo uns Zusagen vom Verband gemacht wurden, auch gegenüber dem Bürgermeister Heiko Rosenthal."

Festes Flutlicht bis Mai 2022