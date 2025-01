"In Berlin hat er trotz seines jungen Alters schon viele Spiele gemacht und gezeigt, was er kann. Wir sind deshalb froh, dass Rajk sich für uns entschieden hat. Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, kann er uns sofort weiterhelfen", lobte Interimstrainer David Bergner den Rechtsverteidiger. Lisinski hatte im Nachwuchs beim FC Oberlausitz Neugersdorf und später im Herren-Bereich beim Bischofswerdaer FV gespielt. Bei den Schiebockern empfahl er sich mit 13 Toren aus 59 Oberliga-Partien für höhere Aufgaben und wechselte im vergangenen Sommer zu Viktoria Berlin. Dort absolvierte er in der laufenden Saison bereits 14 Spiele in der Regionalliga.

Lisinski war schnell überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber, freut sich vor allem auf die große Fanunterstützung. "Ich habe gesehen, dass in der aktuellen Saison im Schnitt über 4.700 Zuschauer in den AKS gekommen sind. Schon die Unterstützung der Chemie-Fans beim Hinrundenspiel in Berlin hat mich beeindruckt. Ich freue mich deshalb sehr, künftig in diesem Trikot und vor diesen Fans aufzulaufen." Sein Debüt wird der 21-Jährige beim Testspiel am Samstag in Grimma feiern.