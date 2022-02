"Isidor ist ein schneller Umschaltspieler, den man sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen kann. Er hat schon erste Erfahrungen in der Regionalliga West sammeln können. Wir möchten ihm gern bei uns die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln", sagte Daniel Heinze, der zur Sportlichen Leitung des Vereins gehört. Akpeko hatte beim Halleschen FC seine ersten Erfahrungen im Männerbereich gesammelt, spielte zwischenzeitlich auch bei der U23 des FC Carl Zeiss Jena. In Bonn kam er auch wegen einer Knieverletzung nicht so recht zum Zug. Das soll sich nun in Leipzig ändern.