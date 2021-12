Dhaliwal selbst geht die neue Herausforderung mit Optimismus an: "Ich bin sehr glücklich, diese Chance zu bekommen. Die Mannschaft und die Menschen drum herum sind super. Ich möchte versuchen, mich in der Regionalliga zu beweisen und freue mich auf die Zeit."

Simran Dhaliwal wurde beim FC Rot-Weiß Erfurt, dem VfL Halle und dem Halleschen FC ausgebildet und spielte seit Anfang 2019 bei Wacker Nordhausen. Dort hatte er sich im Herbst 2019 in die Stammformation der ersten Mannschaft gespielt und war seitdem in fast jedem Spiel vornehmlich über die volle Distanz in der Innenverteidigung auf dem Platz. In den 35 Einsätzen für Wacker Nordhausen konnte er zwei Treffer erzielen.