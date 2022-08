Herr Jagatic, können Sie schon etwas über das Saisonziel verraten?

Miroslav Jagatic: "Das kann man nicht so einfach sagen. Die Saisonziele sind nicht die, die vielleicht andere Mannschaften haben. Dazu haben wir speziell am Dienstag (2. August) eine Pressekonferenz. Ich will es aber schon einmal zusammenfassen. Die Weltlage ist schwierig, darunter leidet auch der Sport. Wir sind abhängig von unseren Fans und Sponsoren. Es kann sich in den nächsten ein, zwei Jahren schnell etwas ändern, was von einigen Leuten unterschätzt wird. Wir als Verein haben das auf dem Schirm.

Letztes Jahr haben wir eine Prognose abgegeben und wurden dann in eine Schublade gesteckt. Es wurden Dinge hineininterpretiert, die gar nicht der Fall waren. Deshalb halten wir uns mit einer Vorhersage zurück. Vielleicht kann man nach zehn Spieltagen eine Prognose stellen, wenn eine gewisse Tendenz zu erkennen ist."

Wie hat sich die Chemie-Mannschaft zur Vorsaison verändert?

"Es hat einen Umbruch gegeben. Wir haben jetzt etliche junge Spieler, die Schlüsselpositionen besetzen werden. Das wird allerdings noch ein Lernprozess für sie, diese Herausforderung anzunehmen. Im nächsten Sommer wollen wir uns dann noch einmal punktuell verstärken. Dann könnte die Zeit reif sein, dass wir zukunftsweisende sportliche Ziele formulieren werden. Wir haben jetzt schon klare Signale, indem Leistungsträger verlängert haben. Wir bauen bei Chemie Leipzig etwas auf, auf das man stolz sein kann. Wir bleiben dennoch bodenständig." Vor kurzem verlängerte auch Lucas Surek bei den Leutzschern vorzeitig seinen Vertrag bis 2024. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Wo sehen Sie für diese Spielzeit noch Nachholbedarf?

"Den sehe ich bei den Spielern nicht. Höchstens in der Infrastruktur, und da sind wir als Verein dicht dran. Es ist eine Riesenherausforderung, was die BSG gerade jetzt in der Krise auf sich genommen hat. Es geht in die richtige Richtung, wir müssen es aber auch behutsam machen. Und da arbeiten wir an unseren Trainingsbedingungen. Chemie Leipzig hat ein großes Gelände zu bearbeiten, dafür sind relativ wenige Leute zuständig. Das ist alles nicht so einfach."

Babelsberg auswärts, Altglienicke (H) und Luckenwalde (A). Wie beurteilen Sie das Startprogramm?

"Ich würde es so formulieren, es gibt keine leichten oder schwere Gegner. Dieses Jahr kann jeder jeden schlagen. Es wird eine ganz spannende Saison, auch wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Es wird eine Riesenherausforderung werden, nicht nur für uns, sondern für viele Mannschaften. Wir werden jedes Spiel so angehen, als ob wir gegen den Tabellenersten spielen. Wir als Chemie Leipzig müssen mit unseren minimalen Möglichkeiten immer bis zum Anschlag gehen. Der langjährige Chemie-Kapitän Stefan Karau steht jetzt als Co-Trainer Miroslav Jagatic zur Seite. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Zum Auftakt-Gegner Babelsberg. Ich habe die Potsdamer beim 3:2-Testspielsieg gegen den FC St. Pauli II beobachtet. Sie haben mit Markus Zschiesche einen neuen Trainer, ein neues Spielsystem. Sie spielen sehr mutig. Das Gesicht der Mannschaft hat sich zur Vorsaison stark verändert, viele neue Spieler sind hinzugekommen. Es ist der Hammer, dass wir gleich zum Anfang gegen Babelsberg spielen. Von der Fan-Sicht her ist es aber eine schöne Sache. Wir freuen uns, wenn zwei verrückte Fan-Lager aufeinandertreffen und den Fußball feiern."

Wer sind für Sie die Staffelfavoriten?

"Es gibt Tendenzen, dass bestimmte Mannschaften oben mitspielen werden. Einen richtigen Aufstiegsfavoriten sehe ich in dieser Saison jedoch nicht."

Am Montag (1. August) kam die Nachricht, dass Chemie Leipzig bis dato 1.964 Dauerkarten für die kommende Saison verkauft hat. 1964, das Meisterjahr, eine magische Zahl…

"Für die Regionalliga ist das schon Wahnsinn. Ich denke, manche Drittligisten würden sich so ein Ergebnis wünschen. Chemie Leipzig hat eine verrückte Fanbase. Das macht mich richtig stolz, wie wir alle zusammenstehen. Ich bin stolz, Trainer von so einem Verein zu sein."

Darauf wurden Sie bestimmt schon oft angesprochen. Ihr Sohn Maximilian ist jetzt im Kader der ersten Mannschaft. Nehmen Sie ihn etwas härter ran oder behandeln Sie ihn mehr mit Nachsicht?

"Maximilian ist 17 Jahre alt. Wir haben mit Till Jagodzik einen weiteren Spieler, der aus der U19 kommt und im Kader der Ersten steht. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir rechtzeitig unsere Talente fördern, ohne dass sie den Verein verlassen. Maximilian trifft halt das 'Schicksal', dass er den gleichen Nachnamen trägt. Ich nehme ihn aber nicht härter ran. Es hängt von ihm selber ab, auf dem Platz ist er für mich nur der Spieler Maximilian. Wir versuchen, unseren jungen Spielern das Chemie-Gen einzupflanzen." "Miro" Jagatic mit Filius Maximilian. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Nach 35 Jahren hat die BSG Chemie Leipzig endlich wieder eine Frauen-Fußball-Mannschaft. Das neue Team um Trainer Fabius Frantz und Kapitänin Katharina Freitag nahm Mitte Juli den Trainingsbetrieb auf…

"Wir sind froh, dass wir jetzt wieder eine Frauen-Mannschaft haben. Ich habe schon ein paar Spielerinnen kennengelernt. Es macht Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten. Sie kommen locker rüber, sind bodenständig und haben einfach nur Lust, Fußball zu spielen. Ich würde mich freuen, wenn künftig auch unsere Frauen bei den Spielen kräftig unterstützt werden."

Herr Jagatic, vielen Dank für das Interview