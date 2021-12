"Ich übernehme ausdrücklich nicht die Rolle des Sportlichen Leiters", wird Miroslav Jagatic in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Beim Cheftrainer sollen aber "alle operativen Fäden zusammenlaufen". Chemie-Boss Frank Kühne betonte: "Jeder von ihnen wird nun noch mal eine Schippe drauflegen müssen. Das ausgegebene Ziel ist es, die Schlagkraft unserer Ersten in Zukunft deutlich zu erhöhen." Der Nachwuchs solle zudem stärker in den Fokus genommen werden.