Bildrechte: IMAGO / Fotostand

"Er hat eine gute Ausstrahlung auf dem Platz, verfügt über Strafraumbeherrschung und weiß auch am Ball zu gefallen", sagte Andy Müller-Papra, Chemies Sportlicher Leiter. Seit der C-Jugend durchlief Janke das Nachwuchsleistungszentrum der Cottbusser und war zuletzt für die U19 in der Junioren-Bundesliga aktiv.



Im Sommer 2019 saß er bei den FCE-Regionalligapartien gegen Altglienicke und Lok Leipzig auf der Bank. Sein Pflichtspieldebüt im Herrenbereich steht jedoch noch aus. Müller-Papra betonte in einer offiziellen Vereinsmitteilung das "Entwicklungspotenzial" des 1,90 Meter großen Schlussmanns. Janke selbst gab zu: "Ich wusste vorher noch nicht allzu viel über den Verein, da bin ich ganz ehrlich. Mir ist aber bekannt, dass Chemie ein Traditionsverein ist, der schon viele Erfolge feiern konnte."