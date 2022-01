Regionalliga Chemie Leipzig - Neuer Vertrag für Stürmer Kirstein

Florian Kirstein läuft seit Sommer 2017 für die BSG Chemie auf. In der ersten Saison kam er in der U23 zum Einsatz, ab der Saison 2018/19 rückte er in die 1. Mannschaft auf. Inzwischen blickt er als feste Größe auf 50 Pflichtspieleinsätze für Chemie zurück, in denen er acht Treffer erzielte - fünf davon in dieser Saison.