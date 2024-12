Die BSG Chemie Leipzig hat den nächsten Einschnitt in ihrer Führungsetage zu verzeichnen. Unmittelbar vor der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag (14. Dezember) in der Halle am Alfred-Kunze-Sportpark informierten die Grün-Weißen über den demnach schon zu Monatsbeginn vollzogenen Überraschungsrückzug von Vorstandschef Frank Kühne. Kühne hatte dem Gremium fast 13 Jahre lang angehört und es seit Oktober 2012 auch angeführt.