BSG Chemie überzeugt gegen Inter Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig hat am Mittwochabend in ihrem fünften Testspiel ein beachtliches Ergebnis eingefahren. Im Alfred-Kunze-Sportpark gewannen die Schützlinge von Miroslav Jagatic gegen den spielstarken Oberligisten FC International mit 5:0 (2:0). Den Torreigen eröffnete Alexander Bury in der 19. Minute. Noch vor der Pause gelang Max Keßler (37.) nach Zuspiel von Probespieler Anton Kanther das 2:0. Nach der Pause krempelte Coach Jagatic die Mannschaft fast vollständig um. Nur Torwart Benjamin Bellot, Morgan Faßbender und Stephané Mvibudulu spielten durch. Das 3:0 erzielte Björn Nikolajewski kurz nach dem Pausentee (47.) vom Elfmeterpunkt, Faßbender (50.) erhöhte auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Tom Müller fünf Minuten vor Ultimo.

Beckenbauer mit Abwehraufgaben

Neben Mittelfeldspieler Kanther (zuletzt Germania Halberstadt) spielten mit Verteidiger Christoph Schulz (ausgebildet bei Dynamo Dresden) und Abwehrspieler Luca Beckenbauer (zuletzt beim SV Heimstetten) – Enkel von Franz Beckenbauer, weitere Probespieler vor. Auch Mateo Kastrati (linker Verteidiger, zuletzt bei Hertha BSC II) kam zum Einsatz.

Nach insgesamt zwanzig Treffern in den ersten beiden Testspielen ließ es der 1. FC Lok Leipzig am Mittwoch beim Verbandsliga-Rückkehrer FC Grün-Weiß Piesteritz etwas dezenter angehen. Im Volkspark vor 430 Zuschauern gewannen die Probstheidaer mit 6:0 (4:0). Nach 16 Minuten schob Djamal Ziane zum 1:0 für die Gäste ein, nach einer guten halben Stunde erhöhte der 28-jährige Stürmer auf 2:0. Beim 3:0 (40.) halfen die Gastgeber kräftig mit und bugsierten das Spielgerät in den eigenen Kasten. Gabriel Boakye stellte mit dem 4:0 (45.) den Pausenstand her.



In der Schlussphase des Spiels drehte Lok noch einmal auf und konnte mit Denis Jäpel (81./84.) einen weiteren Doppeltorschützen feiern. Djamal Ziane war einer der Doppeltorschützen für Lok. (Archiv) Bildrechte: imago images/Noah Wedel

Für den FC Carl Zeiss Jena hieß am Mittwoch der Testspiel-Gegner FC Eintracht Bamberg, ein Verein aus der Bayernliga Nord. Gespielt wurde im Rahmen des FCC-Trainingslagers auf dem Platz des TSV Bad Blankenburg. Es wurde eine torreiche Partie, die am Ende mit 6:4 (4:2) an die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert ging. Nach dem Führungstreffer durch Tobias Stoßberger kurz nach Anpfiff drehten die Gäste dank eines Doppelpacks von Tobias Ulbricht (6./11.) die Partie auf 2:1. Die Thüringer antworteten mit Toren von Vasileios Dedidis (16.) und zwei Treffern von Dominik Bock (24./45.), sodass es mit 4:2 aus Jenaer Sicht in die Kabinen ging.



FCC-Trainer Kunert nahm in der zweiten Hälfte etliche Wechsel vor, Bock durfte sich aber weiter auszeichnen. Er erhöhte mit einem Doppelschlag auf 6:2 (58./69.). Bamberg blieb dran und verkürzte durch Timo Strohmer (79.) und Jakob Tranziska (85.) auf 4:6. Vier Treffer gingen auf das Konto von Dominik Bock. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Auch Germania Halberstadt löste seine Aufgabe deutlich. Gegen Verbandsligist FC Einheit Wernigerode gewann der Viertliga-Vertreter 6:1. Batikan Yilmaz (23./40.), Lukas Rene Ferchow (39.) und Kamil Popowicz (52./60.) hießen die Torschützen für die Mannschaft von Danny König. Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Probespieler Fischer (28.), der den Ball über die Linie stocherte. Ohne Tor wollten die Gäste nicht vom Platz gehen und schafften in der 67. Minute durch Kevin Hildach den Ehrentreffer.