In dieser Regionalliga-Saison wollen sie in Leutzsch erst einmal die 40 Punkte erreichen, wovon sie bei noch zwölf ausstehenden Spielen nur noch vier Zähler entfernt sind. Diesen Zwischenschritt sollten sie also bis zum Saisonende problemlos gemeistert haben. Die Professionalisierung des Vereins hingegen ist langfristig angelegt, sie ist keine Sache von Monaten, sondern von Jahren. Und unter Zeitdruck setzen lassen will man sich in Leutzsch erst recht nicht: "Wir gucken, was die Zukunft mit sich bringt", so Jagatic.