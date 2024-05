Der gebürtige Niedersachse steht seit Januar 2019 an der Seitenlinie der West-Leipziger und führte die Chemiker aus der Ober- zurück in die Regionalliga. Dort hat sich das Team mittlerweile etabliert. Geht es nach Jagatic, ist das Potenzial des Vereins aber noch nicht ausgeschöpft.

"Ich bin seit fünfeinhalb Jahren im Verein – selbstverständlich will ich den Weg mit der BSG weitergehen. Gemeinsam mit Gremien, Geschäftsstellenteam und dem Umfeld haben wir in den letzten Jahren viele kleine Ziele erreicht. Was das Umfeld mit Fans und den zahlreichen Ehrenamtlern bei Chemie bewirken, ist mehr als bemerkenswert. Ich hoffe, wir können – alle gemeinsam – die Professionalisierung im Verein weiter vorantreiben, damit wir zukünftig auch größere Ziele anstreben können.“