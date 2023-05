"Wir sind schwer empört", schimpfte BSG-Vorstandsprecher Dirk Skoruppa am Montag (29. Mai) danach im MDR-Gespräch: "Wir haben alles getan, damit wir ein friedliches Fußballfest sehen. Wir haben alle Absprachen mit der Polizei akkurat umgesetzt. Und stattdessen kesselt die Polizei unsere Fans ein." Die Grün-Weißen werfen den Beamten ein deutlich überzogenes Vorgehen gegen Anhänger ihres Vereins und ein widerrechtliches Einkassieren einer lange vorbereitenen Choreografie vor. Im Detail wollten die BSG-Fans unmittelbar vor Anpfiff eine große Blockfahne über den Norddamm aufziehen und beide Mannschaften mit einer "Königreich Leutzsch"-Choreografie begrüßen. Doch die für die Choreo vorgesehene Blockfahne gelangte erst gar nicht in den Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark. Das hatte unter anderem eine Verzögerung des Anpfiffes zur Folge, weil sich daraufhin die Chemie-Spieler mit den eigenen Fans solidarisierten und 20 Minuten gemeinsam im Norddamm hinter dem Tor verbrachten.

Auf Nachfrage am Montag (29.05.2023) bekräftige die Polizeisprecherin: "Alle Beteiligten haben sich in den Sicherheitsberatungen zwischen Verein und Polizei im Vorfeld des Spiels darauf verständigt, dass es keine Choreografie mit Blocküberziehfahne geben wird."

So seien auch 30 bis 40 Fans, die die Fahne ins Stadion bringen wollten, lange festgehalten worden. Eine erkennungsdienstliche Behandlung durch die Polizeit konnte laut Skoruppa "durch Intervention unserer Fananwälte" verhindert werden. Die Anhänger seien von der Polizei aber eingekesselt und erst 20 Minuten vor Abpfiff ins Stadion gelassen worden. "Der gesamte Polizeieinsatz an diesem Spieltag stellt für uns eine neue Dimension fragwürdigen polizeilichen Handelns in Zusammenhang mit unseren Heimspielen dar", hieß es zudem in einer offiziellen Chemie-Vereinsmitteilung vom Montag.



Der Klub sei nicht länger bereit, "die allgemeine Behandlung unserer Fans wie Schwerverbrecher, unter anderem auch mit über dem Stadion kreisenden Spezialdrohnen", hinzunehmen. Stattdessen verlangt die Klubführung: "Die an der Einsatzleitung beteiligten Behörden, neben der Polizei auch die Leipziger Staatsanwaltschaft, fordern wir auf, ihre aus unserer Sicht nicht zur Deeskalation geeignete Einsatzstrategie kritisch zu hinterfragen." Die Blockfahne haben die Leipziger Fans übrigens auch nach dem Spiel nicht zurückerhalten.