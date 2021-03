Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig holt Talent Tom Gründling in die 1. Mannschaft

Chemie Leipzig bastelt am Kader für die Saison 2021/22. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird Mittelfeldspieler Tom Gründling, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der neuen Spielzeit zur 1. Mannschaft gehören.