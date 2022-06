Kurz nach dem Trainingsauftakt wartete schon der erste Stresstest auf das Team. Am Donnerstag ging es bei bestem Wetter oberpfälzischen Parsberg gegen die Regionalliga-Reserve des 1. FC Nürnberg. Trainer Miroslav Jagatic dämpfte schon vor dem ersten Test die Erwartungen. Er will betont gelassen in die neue Spielzeit starten. "Wir lassen und jetzt nicht aus der Ruhe bringen, dass wir im Endeffekt sagen, wir hätten die oder die Saisonziele. Wir wollen hier etwas aufbauen und da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben eine gute Saison gespielt und daran wollen wir anknüpfen", so der 45-Jährige Cheftrainer.