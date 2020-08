Nach der Pause drängte der BFC Dynamo auf den Anschluss. Das war aber insgesamt zu wenig, was die Mannschaft von Christian Benbennek im Angriff zustande brachte. Chemie behielt immer den Kopf oben und hatte in der 60. Minute die Möglichkeit zum 3:0. Wieder war es Lok-Zugang Mvibudulu, der jedoch nach Alleingang am Pfosten scheitert. Dann wurde es knifflig für die Leutzscher, denn der eingewechselte Bury sah nach grobem Foul an einem Berliner in der 72. Minute die Rote Karte. Bury war todunglücklich, die BSG in Unterzahl.