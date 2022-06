Die BSG Chemie Leipzig hat sich die Dienste von Abwehrmann Philipp Harant gesichert. Der 23-Jährige hatte erst am Sonntag seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg aufgelöst. Harant war in der letzten Saison an den Berliner AK ausgeliehen gewesen, wo er auf Anhieb Stammspieler war. In Leutzsch unterschrieb der 1,94 Meter große Verteidiger einen Zweijahresvertrag.