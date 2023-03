"Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Zeit für Neuerungen gekommen ist", so die Erklärung der noch bis Saisonende in Verantwortung agierenden Mitglieder der sportlichen Leitung, die ihre Entscheidung auch auf Gründe der Belastung mit anderen Aufgaben und persönliche Umstände zurückführen.

In ihren bisherigen Funktionen bleiben die vier dem Verein weiterhin erhalten. Der Vorstand bedankte sich für die außergewöhnliche Arbeit der sportlichen Leitung und den offenen und direkten Austausch. "Es wird nun in den nächsten Wochen intensiv an einer Lösung gearbeitet, um die "Quadriga" ab dem 1. Juli 2023 zu ersetzen", heißt es in einer Mitteilung.