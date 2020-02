Der Ausfall trifft die Leipziger mitten ins Mark. Nachdem erst vor zwei Wochen bekannt wurde, dass sich der bereits seit Dezember an einer Meniskusreizung leidende Stürmer Tomas Petracek einer OP unterziehen muss und in der Folge bis zum Saisonende ausfällt, ereilt die BSG nun mit der Verletzung von Kind die nächste Hiobsbotschaft. Mit Kind (sechs Tore in 19 Einsätzen) und Petracek (drei Tore und zwei Assists in 17 Einsätzen) fallen nun die beiden bisher erfolgreichsten Offensivkräfte der Leutzscher aus.

Ebenso verletzt: Tomas Petracek. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports