Die BSG Chemie Leipzig hat am Samstag (22. Juni 2024) die Verpflichtung des offensiv vielseitig einsetzbaren Terry Asare öffentlich gemacht. Der 26-Jährige kommt von Fünftligist FC Rot-Weiß Koblenz, wo er in der abgelaufenen Saison in 34 Spielen mit drei Toren und sechs Vorlagen auf sich aufmerksam machen konnte. Bei den Grün-Weißen erhält er einen Ein-Jahres-Vertrag.