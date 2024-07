Der im schwäbischen Donauwörth geborene Reithmeir wurde in der Jugend des FC Ingolstadt und des FC Heidenheim ausgebildet. Bei den Ostwürttembergern spielte er U19-Bundesliga und kam anschließend dreimal im Profi-Kader der Herren in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Es folgten Stationen bei Austria Lustenau (2. Bundesliga Österreich), Alzenau, Rödinghausen, Gießen und zuletzt West-Regionalligist Rot-Weiß Ahlen. Insgesamt bringt es Reithmeir 108 Einsätze in der Regionalliga.