"Valon ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch und mental alle Anlagen mitbringt. (...) Als Balljäger scheut er keinen Meter und nimmt es geradezu persönlich, wenn er einen Zweikampf verliert. Eine solche Einstellung brauchen wir jetzt im Kampf gegen den Abstieg", so David Bergner, Sportlicher Leiter und Interimstrainer der BSG.



Ein Wechsel in die Regionalliga stand bei Aliji offenbar schon zu Saisonbeginn an. Da dieser nicht zustande gekommen sei, habe er sich nach Angaben der BSG in der Berlin-Liga fit gehalten. Für den Berliner SC kam er sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.