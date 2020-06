Florian Kirstein im Zweikampf mit Halberstadts Elias Löder. Bildrechte: imago images/Picture Point

Der 24-jährige Kirstein begann seine Laufbahn 2017 in der U23 der Leutzscher. In seiner Premierensaison erzielte er neun Treffer in der Stadtliga und wurde danach behutsam an die Regionalliga-Mannschaft herangeführt. Obwohl ihn in der Folge zwei Mittelfußbrüche ausbremsten, ist er seit der abgebrochenen Saison fester Bestandteil des Chemie-Kaders.



"Florians große Stärke ist sein Tempo und wir erhoffen uns, dass er Räume reißt und unser Offensivspiel weiter bereichert", hob BSG Sportdirektor Andy Müller-Papra die Qualitäten des Mittelstürmers hervor: "Es ist schön zu sehen, wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat, auch nach den ganzen Rückschlägen in der Vergangenheit."