Miroslav Jagatic geht in seine vierte Regionalliga-Saison mit der BSG Chemie Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Eigentlich wäre der Vertrag von Miroslav Jagatic in Leipzig-Leutzsch erst im nächsten Jahrausgelaufen, aber noch vor dem Auftakt in die anstehende Regionalligasaison 2022/23 haben sich die Entscheidungsträger der BSG Chemie zu ihrem Cheftrainer bekannt und das Arbeitspapier vorzeitig bis 2024 verlängert. Das gaben die Grün-Weißen am Freitag (22. Juli) bekannt.

Jagatic seit 2019 im Amt

Es sei "schon außergewöhnlich", sich so entfalten und mit einer Mannschaft "behutsam etwas aufbauen zu können", ließ Jagatic mitteillen und kündigte an: "Die BSG ist noch lange nicht am Ende ihres Weges und ich freue mich, ihn mit ihr mitgehen zu können." Der gebürtige Soltauer hatte Anfang Januar 2019 das damalige Oberligateam von Dietmar Demuth übernommen und in der anschließenden Rückrunde in die Regionalliga geführt.

Eine gewisse Kontinuität tut einem Verein wie Chemie immer gut. Uwe Thomas, sportlicher Leiter der BSG Chemie

In der zurückliegenden Saison landete Chemie auf Rang neun und verpasste durch eine knappe 1:2-Pleite im Sachsenpokal gegen den Chemnitzer FC nur denkbar knapp den Einzug in den DFB-Pokal. "Bei der Gestaltung des Kaders haben wir versucht, Miros Spielphilosophie so gut es geht gerecht zu werden", betonte Uwe Thomas, Mitglied der sportlichen Leitung der BSG, und ergänzte: "Da ist es nur logisch, dass wir ihm auch die Möglichkeit geben, die Mannschaft in den kommenden zwei Jahren in Ruhe entwickeln zu können. Zudem tut eine gewisse Kontinuität einem Verein wie Chemie immer gut."

BSG-Saisonstart in Babelsberg

Die Leutzscher starten am am 7. August mit einem Auswärtsspiel beim SV Babelsberg in ihre vierte Regionalligasaison in Serie, ehe eine Woche später (13. August) Jagatic' vorheriger Arbeitgeber – die VSG Altglienicke – im Alfred-Kunze-Sportpark gastiert.