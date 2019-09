Für die Chemiker begann die Partie denkbar günstig: Nach zwei Minuten zeigte Schiedsrichter Eugen Ostrin nach einem Foul an Alexander Bury auf den Punkt, Tommy Kind verwandelte sicher ins rechte Eck zum 1:0 (3.). Danach zeigten die Berliner allerdings, warum sie aktuell in der Spitzengruppe der Regionalliga zu finden und drängte Chemie immer weiter zurück. So ergaben sich Chancen, wie in der 20. Minute, als BSG-Keeper Benjamin Bellot erst gegen Tom Scheffel und dann gegen Rico Steinhauer parierte. Der Ausgleich in der 31. Minute durch Christian Preiß, der über Bellot lupfte, kam deswegen nicht überraschend. Zur Pause konnte Chemie mit dem Zwischenstand zufrieden sein.