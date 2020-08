Vom Testspieltorschützen zum Vertrag bei Chemie Leipzig: Für Mittelfeldspieler Pascal Pannier hat sich sein Tor beim 1:1 von Chemie gegen Halberstadt am Samstag umgehend ausgezahlt. Der 21-Jährige wurde am Sonntag vom Leipziger Regionalligisten verpflichtet. Wie Chemie per Pressemitteilung bekannt gab, erhält Pannier einen Einjahres-Vertrag.

Pannier wurde im Nachwuchs des Halleschen FC ausgebildet, kam beim HFC auch zu vier Einsätzen in der 3. Liga. In den vergangenen zwei Jahren spielte der beidfüßige Kicker bei Lok Leipzig, wo er zu 31 Regionalliga-Einsätzen kam und ein Tor erzielte. Andy Müller-Papra, Sportlicher Leiter von Chemie, freut sich auf den siebten Neuzugang: Pannier verfüge als ausgebildeter "Sechser"/"Achter", der auch schon in der Abwehr eingesetzt wurde, "über einen guten Spielaufbau, ist zweikampfstark und technisch gut ausgebildet. Ich bin mir sicher, dass Pascal hier den nächsten Schritt gehen kann. Er passt super in die Truppe, aufgrund seiner aufgeschlossenen und freundlichen Art", wird Müller-Papra in der Mitteillung des Vereins zitiert.