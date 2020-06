Chemie Leipzig bastelt weiter am Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Nach den Vertragsverlängerungen mit Mittelfeldspieler Alexander Bury und Torhüter Benjamin Bellot gaben die Leutzscher am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt, dass auch Andy Wendschuch den Grün-Weißen erhalten bleibt. Der 32-Jährige, der vor zwei Jahren vom Erzrivalen 1. FC Lok ins Leutzscher Holz wechselte, unterschrieb für ein weiteres Jahr.