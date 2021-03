"Wir haben eine tolle Mannschaft und ich fühle mich bei Chemie sehr wohl. Daher war es von meiner Seite klar, dass ich gern noch ein weiteres Jahr hier spielen möchte", erklärte Wendschuch, der in seiner Karriere auf 174 Oberliga- und 95 Regionalliga-Einsätze zurückblickt. "Aktuell warten alle im Team darauf, dass der Ligabetrieb endlich wieder losgeht – hoffentlich auch mit Fans im Stadion. Wir wissen aber, dass es unter den gegebenen Bedingungen nicht ganz so einfach ist. Wir versuchen daher, die Zeit gut im Training zu nutzen und an bestimmten Dingen zu arbeiten."