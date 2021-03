Der 22-jährige Offensivspieler kam bislang in 65 Partien für die BSG zum Einsatz und verbuchte dabei acht Treffer. In der laufenden, kurz vor dem Abbruch stehenden Regionalliga-Saison stand er insgesamt neun Mal auf dem Platz. "Leutzsch ist mir in den letzten drei Jahren Heimat und über das Spielfeld hinaus Familie geworden. Gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans habe ich im AKS (Alfred-Kunze-Sportpark, Anm. d. Red.) großartige Fußballmomente erlebt. Diese Erlebnisse wünsche ich mir auch für die Zukunft", sagte Keßler.